هام لمستخدمي انظمة الطاقة المتجددة بشأن الدعم على فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندس رسمي حمزة، إن كل المواطنين الذين يستخدمون انظمة الطاقة المتجددة المدعومة من "فلس الريف" سوف يشملهم دعم التعرفة الكهربائية الجديدة.

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وبين رسمي لـ " الوكيل الإخباري" أن الدعم على الفاتورة سيكون بمعدل 2 - 2.5 دينار، حتى لو خزّن المستهلك أكثر من 600 كيلوواط/ ساعة.



وأشار إلى أن الدعم على الفاتورة سيشمل المستفيدين من أنظمة الطاقة الخاصة بالمكرمة الملكية.



وأوضح رسمي، أن من يستخدم نظام طاقة خاص سيخضع لمعادلة الشرائح الجديدة، ويتم احتساب الفاتورة حسب كل شريحة يدخل فيها وفقاً للاستهلاك.



وعن شركات تركيب انظمة الطاقة الخاصة، أكد رسمي على أنها سوف تنتعش وسيزيد الطلب على تركيب انظمة الطاقة دون أن يكون هناك أي تأثير.



وقلصت الحكومة فئات وشرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي إلى شرائح 3 بدلا من 7.