هام لمن تقل فاتورة الكهرباء لديهم عن 112 ديناراً

الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المشتركين المستهدفين بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة ممن تقل فاتورتهم الشهرية عن 112 دينارا، الى المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم.



وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة يوم الجمعة المقبل وإيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الحالية.



ودعا الناطق لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبوعيد، الفئات المشمولة بالدعم الى المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم عبر الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo، مؤكدا ان الحصول على الدعم مرتبط بالتسجيل.



واكد ان سعر تعرفة اول 600 (ك.و.س) سيبقى مدعوما حتى لو تجاوز الاستهلاك 600 (ك.و.س).

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