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الإثنين، 20-12-2021 02:47 م

هام لموظفي الأمانة بشأن دفعات مستحقي القروض

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الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، امس الاحد، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة من مستحقي القروض بلغت قيمتها 1.1 مليون دينار.

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وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي، توزعت الدفعة وهي الرابعة التي يجري إصدارها للعام الحالي على 82 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.

 

وجرى خلال جلسة للجنة الإدارة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

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