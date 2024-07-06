هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الاخباري - أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على ترحيل جميع الإمتحانات النظرية والعملية والتي تصادف يوم غد الأحد إلى أي يوم آخر خلال الإسبوع القادم بحسب رغبة المتقدم للإمتحان.

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وبينت الإدارة ان ذلك الترحيل لا يتطلب اي اجراء او رسوم إضافية سوى حضور الطالب إلى القسم المعني في اي يوم آخر والمسير بالإجراءات الاعتيادية بعد أن تم التنسيق مع جمعية أصحاب مراكز تدريب القيادة وجمعية مدربي قيادة السيارات حول ذلك.