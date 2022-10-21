هام من الأشغال حول مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن نسبة إنجاز الحزمة الرابعة من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء وصلت إلى 91.12%.

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وقالت الوزارة إن نسبة إنجاز الحزمة الأولى 56.2%، والحزمة الثانية 85.4% والحزمة الثالثة 77.45%.



واستكملت في 3 تشرين الأول، أعمال جزء من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء.



وأوضحت أنه تم الانتهاء من أعمال المسارب الدائمة، على أوتستراد عمّان – الزرقاء، في المنطقة الواقعة من بداية تقاطع نفق أبو صياح إلى مدخل حي العراتفة، ضمن الحزمة الثالثة.



وأشارت، إلى أن الأعمال شملت تنفيذ ثلاثة مسارب للمسرب المتجه من الزرقاء إلى عمّان، وأعمال تصريف مياه الأمطار، وخطوط الخدمات، وتأثيث عناصر السلامة العامة والإنارة، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.



ولفتت، إلى أنه تم تقسيم الأعمال في المشروع على عدة مراحل لضمان ديمومة الحركة المرورية.

المملكة