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الأحد، 19-12-2021 12:25 م

هام من الأمانة بشأن الخصومات على ضريبه الابنية

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الوكيل الإخباري - دعت امانة عمان المواطنين الى الاستفادة من الخصومات على ضريبة الابنية و الاراضي والمعارف وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالخصومات على ضريبة الابنية والاراضي و المعارف و رسوم الصرف الصحي والرسوم والعوائد المترتبة لصالح امانة عمان الكبرى قبل نهاية يوم 31/12/2021 .

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وتشمل الخصومات كل من:


 المباني السكنية والزراعية داخل حدود التنظيم وخارجه ( حسب تنظيم القطعه ) سواء مستغلة من المالك او مؤجرة ، نسبه الخصم في حال الدفع النقدي 10% ، نسبة الخصم في حال الدفع الالكتروني 15% .


المباني التجارية و الصناعية و متعددة الاستعمال و المنشأت السياحيه
و الاستثمارية داخل وخارج التنظيم ( حسب تنظيم القطعة ) ، نسبة الخصم في حال الدفع النقدي 20% ، نسبه الخصم في حال الدفع الالكتروني 25% .


رسوم التحقيقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق ( المترتبة لصالح أمانة عمان )نسبه الخصم في حال الدفع النقدي 20% ، نسبه الخصم في حال الدفع الالكتروني 25% .

 

ايجار الأبنية المملوكة لأمانة عمان ، نسبة الخصم 25%


اثمان فضلات الطرق ( المترتبة لصالح أمانة عمان) نسبة الخصم 25% .
بالاضافة الى :


إعفاء من الغرامات المترتبة على ضريبة الابنية والاراضي و المعارف في حال التسديد قبل نهاية 31/12/2021.


تمديد إعفاء و الأنشطة الاقتصادية مما نسبته (25% ) من الرسوم الانشائيه و تعويض الابنيه وبدل الموافق على أن يكون قد تم منحهم خصما من اللجنة المختصة وأن يتم تسديد المستحقات .


إعفاء القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل اثناء فترة الإغلاق بموجب أوامر الدفاع القرارات والبلاغات الصادرة بموجبها من ضريبة الابنية والاراضي والمعارف للعام 2021 عن فترة الإغلاق .


واوضحت انه يمكن الدفع الكترونياً من أي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة


وسائل الدفع الإلكتروني:
موقع أمانة عمان www.amman.jo
- إي فواتيركم
- من حسابك البنكي 
- البطاقات الإئتمانية 
- محافظ الموبايل الالكترونية
 او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك وشركات الصرافة المعتمدة
- ارقام هواتف مركز ( خدمات الدفع الالكتروني) 
الاتصال خلال اوقات الدوام الرسمي 
ارضي 064616598
خلوي 0796813203
0775573283
0778523936
0778524547
0796813253
0796813402
0775751227
0775573283

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