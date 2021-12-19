هام من الأمانة بشأن الخصومات على ضريبه الابنية

الوكيل الإخباري - دعت امانة عمان المواطنين الى الاستفادة من الخصومات على ضريبة الابنية و الاراضي والمعارف وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالخصومات على ضريبة الابنية والاراضي و المعارف و رسوم الصرف الصحي والرسوم والعوائد المترتبة لصالح امانة عمان الكبرى قبل نهاية يوم 31/12/2021 .
وتشمل الخصومات كل من:
المباني السكنية والزراعية داخل حدود التنظيم وخارجه ( حسب تنظيم القطعه ) سواء مستغلة من المالك او مؤجرة ، نسبه الخصم في حال الدفع النقدي 10% ، نسبة الخصم في حال الدفع الالكتروني 15% .
المباني التجارية و الصناعية و متعددة الاستعمال و المنشأت السياحيه
و الاستثمارية داخل وخارج التنظيم ( حسب تنظيم القطعة ) ، نسبة الخصم في حال الدفع النقدي 20% ، نسبه الخصم في حال الدفع الالكتروني 25% .
رسوم التحقيقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق ( المترتبة لصالح أمانة عمان )نسبه الخصم في حال الدفع النقدي 20% ، نسبه الخصم في حال الدفع الالكتروني 25% .
ايجار الأبنية المملوكة لأمانة عمان ، نسبة الخصم 25%
اثمان فضلات الطرق ( المترتبة لصالح أمانة عمان) نسبة الخصم 25% .
بالاضافة الى :
إعفاء من الغرامات المترتبة على ضريبة الابنية والاراضي و المعارف في حال التسديد قبل نهاية 31/12/2021.
تمديد إعفاء و الأنشطة الاقتصادية مما نسبته (25% ) من الرسوم الانشائيه و تعويض الابنيه وبدل الموافق على أن يكون قد تم منحهم خصما من اللجنة المختصة وأن يتم تسديد المستحقات .
إعفاء القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل اثناء فترة الإغلاق بموجب أوامر الدفاع القرارات والبلاغات الصادرة بموجبها من ضريبة الابنية والاراضي والمعارف للعام 2021 عن فترة الإغلاق .
واوضحت انه يمكن الدفع الكترونياً من أي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة
وسائل الدفع الإلكتروني:
موقع أمانة عمان www.amman.jo
- إي فواتيركم
- من حسابك البنكي
- البطاقات الإئتمانية
- محافظ الموبايل الالكترونية
او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك وشركات الصرافة المعتمدة
- ارقام هواتف مركز ( خدمات الدفع الالكتروني)
الاتصال خلال اوقات الدوام الرسمي
ارضي 064616598
خلوي 0796813203
0775573283
0778523936
0778524547
0796813253
0796813402
0775751227
0775573283
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