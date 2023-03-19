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الأحد، 19-03-2023 12:40 م

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن تعميم صادر عن البنك المركزي الأردني ومُوجه لشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، آليات التحصيل والتواصل مع العملاء وحماية حقوقهم وضمان الشفافية والعدالة في عمليات تحصيل القروض.

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وأوضح التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن هذه الآلية ستكون نافذة اعتباراً من 1/4/2023 حيث يحظر على الشركة استخدام لغة حادة أو نابية أو التهديد أو العنف، إلى جانب منع التواصل مع طرف ثالث للضغط على العميل للدفع، ومنع نشر قائمة بأسماء المتعثرين عن السداد باستثناء النشر والتصريح الأصولي المتعلق بالقضايا.


وأكد التعميم أنه في حال اعتراض العميل على المبلغ المطلوب، يجب على الشركة تسجيل الاعتراض واعلام العميل بالنتيجة خلال 10 أيام، وعدم التواصل مع العميل بخصوص تسديد المبالغ غير المسددة المُعترض عليها لحين معالجة الاعتراض.


وحول التعامل مع العملاء المتعثرين، بيّن التعميم أن على الشركة مراعاة ظروف العميل عند طلبه إعادة جدولة المديونية في حال تغير ظروف العميل المالية، وقبول الدفعة دون اشتراط سداد كامل المبلغ المستحق في حال استعداد العميل تسديد أي دفعة وتعذر سداد دفعات مستحقة لاحقة.





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