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الثلاثاء، 01-11-2022 11:40 ص

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

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الوكيل الإخباري- أكد مدير دائرة النشاطات في وزارة التربية والتعليم عبد السلام الشناق، أن الرحلات المدرسية تبدأ من تاريخ 21/3/ إلى 15/5، الفصل الدراسي الأول لايوجد فيه رحلات مدرسية، في حين الزيارات المدرسية موجودة في الفصلين الدراسيين وتكون في الفصل الأول من 1/10 إلى 15/11، والفصل الثاني من 1/3 إلى 30/40.اضافة اعلان


وقال الشناق عبر اذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن الرحلات المدرسية هي نشاط هادف له علاقة بالمنهاج للطلاب باشراف المعلمين لغايات تربوية، علمية، ترفيهة ، وطنية، ثقافية، في حين الزيارات المدرسية هي نشاطات مبرمجة تخدم المنهاج في مبحث معين أو أكثر ليعزز المفاهيم العليمة في المنهاج الدراسي، وأن تكون الزيارة خلال الدوام المدرسي.

وفيما يخص فحص السلامة للمركبة، نوه الشناق الى انه يجب يكون الكتاب صادر من الجهات الرسمية مثل الترخيص، وأوضح عن وجود كتاب رسمي من المدرسة إلى مديرية المدرسة ومن ثم من إدارة السيرة إلى الفحص الفني.
وشدد الشناق على أن على المدرسة أن تلتزم بسير الرحلة وتتحمل المسؤولية كاملة في حال خالفت التعليمات والأنظمة التربوية، ويحق للمدرسة أن تلغي الرحلة لأمن وسلامة الطلاب.

 




 

 


 

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