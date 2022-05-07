هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

الوكيل الإخباري - أكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول نهائية لنظام التعليم بالتناوب في المدارس مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2022/2023.

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وأشارت قبيلات إلى أن هذه الحلول ستكون من خلال استلام عدد من المدارس والأبنية الجديدة، أو استئجار أبنية مدرسية في عدد من محافظات المملكة، أو تحويل التعليم في عدد من المدارس إلى نظام الفترتين(صباحي ومسائي).



وبينت أن هناك 286 مدرسة ما زالت تعمل بنظام التناوب الكلي لجميع الشعب، 378 مدرسة بنظام التناوب الجزئي لعدد شعب صفية محددة بواقع 270352 طالبا وطالبة.



وأشارت إلى أن نظام التناوب الجزئي في عدد من المدارس سيكون له حلول سريعة من خلال تبديل بين الغرف الصفية في المدرسة الواحدة، وتخصيص مساحة أقل من 80 سنتيمترا لكل طالب داخل الغرفة الصفية.



وأوضحت قبيلات أن جميع الأبنية المدرسية التي سيتم طرح عطاءاتها ستكون وفق كودات بناء جديدة تفرض توفير مساحة تقدر ب 190 سنتيمتر لكل طالب داخل الغرفة الصفية، و وفق استراتيجية التعليم الدامج التي تسعى الى دمج الطلبة ذوي الاعاقة مع أقرانهم من الطلبة داخل الغرف الصفية.



وكانت وزارة التربية قد أعلنت خلال عطلة عيد الفطر عن عودة الدوام المدرسي إلى أوقاته المعتادة حيث يبدأ في مدارس الفترة الواحدة الطابور الصباحي للطلبة الساعة 7:45 دقيقة، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا.