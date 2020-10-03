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السبت، 03-10-2020 02:08 م

هام من التربية حول الاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للعام 2020 الذين قبلوا ضمن قوائم مكرمة أبناء المعلمين اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 مراجعة منسق الوزارة في الجامعة لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق للحادي عشر من الشهر الحالي وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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وطلبت الوزارة من الطلبة خلال مراجعتهم منسق الجامعة أصحاب الوثائق المطلوبة، وهي صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب)، وصورة عن هوية الأحوال المدنية، وصورة عن الهوية الجامعية، وشهادة عدم محكومية تبين أنه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.


كما شملت الوثائق سند الكفالة الذي ينظم مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم بقية النسخ للمنسق، وختم النسخ من مديرية التربية والتعليم، والعقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان)، وختم النسخ من مديرية التربية والتعليم، والإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 مختومة من الجامعة حسب الأصول.


كما دعت الوزارة الطلبة إلى زيارة موقعها الإلكتروني ( www.moe.gov.jo) للاستفسار عن أية معلومات.


 




 

 


 

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