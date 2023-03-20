هام من التربية حول التشعيب الأكاديمي والمهني لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن مجلس التربية والتعليم أقر مخرجات تطوير الخطة الدراسية للوزارة وتشمل الصفوف من العاشر وحتى الصف الثاني عشر.وأضاف كنانة اليوم الاثنين، أن مخرجات الخطة تنسجم مع خطة التعليم والتحديث الاقتصادي وستنفذ على عدة مراحل.وبين أن مخرجات الخطة تبدأ بالسلم التعليمي، الذي سيكون على 3 مراحل، تشمل الأولى منها الصفوف الثلاثة الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية الصفوف من الرابع إلى التاسع، والمرحلة الثالثة من العاشر إلى الثاني عشر.وبين أن مخرجات الخطة تشمل التشعيب والخطة الدراسية، بحيث يتم تشعيب الطلبة إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الانتهاء من دراسة الصف التاسع الأساسي في نهاية العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، لافتا إلى أن هؤلاء الطلبة هم أول من تنطبق عليهم الخطة الدراسية المطوّرة، وتعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة المطوّر.وأكد أن معياري التحصيل الدراسي والرغبة والميول، سيتم اعتمادها في عملية التشعيب.وأوضح أن المباحث الدراسية التي تشملها الخطة المطوّرة للصفين الحادي عشر والثاني عشر تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله، وبما يتسق مع التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة (لمن يرغب في استكمال الدراسة الجامعية)، إضافة إلى نشاط حر.