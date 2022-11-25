هام من التربية حول رواتب موظفي الفئة الثالثة الجديد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مصدر رسمي مُطلع في وزارة التربية والتعليم، أن رواتب الموظفين الجديد للفئة الثالثة ( الحراس ) والذين لم يتسلموها حتى الآن، سيتم صرفها على الملحق المالي.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الصرف سيتم اعتباراً من 10/12/2022 موضحاً أن على الموظفين أن يكون لديهم الرقم الوزاري الخاص بهم.



وأوضح أنه يمكن للموظفين استلام أرقامهم الوزارية من مديريات التربية والتعليم في مناطقهم، وذلك بعد إتمام تسليم جميع أوراقهم اللازمة.



وكان قد شكا موظفون تم تعيينهم مؤخراً على فئة ثالثة ( حراس ) لـ " الوكيل الإخباري" تأخر صرف رواتبهم، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على تعيينهم ومباشرتهم العمل في المركز التي تم توزيعهم الها.