الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض في السعودية

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد

هام من التربية لحملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية

مساعٍ لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن وجورجيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الضمان يتيح دفع مستحقات المنشآت والأفراد عبر خدمة “CLIQ” وبدون أية رسوم

الأحد، 29-05-2022 04:40 م

هام من التربية لحملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية

M63A8879


الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين حملة شهادة الثانوية العامة ( التوجيهي) غير الأردنية لعام 2022، إلى تثبيت البيانات المتعلقة بهم لغايات التنافس على المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين.

اضافة اعلان

 

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، ضرورة أن يسارع الطلبة في الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني لتثبيت البيانات المتعلقة بهم، وذلك لغايات التنافس لاحقاً على المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2022/2023، وذلك من خلال الرابط : انقر هنا 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الطالب تعبئة الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند الإعلان عنه لاحقا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

كورونا 5

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

b179e303-6f1d-40f1-a99b-ab36884003cc

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_main_image5af14a8aaf4a6

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

320221110271301937384

وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد

1653827149436

بيان صحفي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار متعلقة
111-copy

مرشحون لحضور الامتحان التنافسي لوظيفة حارس - أسماء

WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.13.04 PM

وزير الأشغال يفتتح مدرستين في العقبة

M63A8882

التربية: انتهاء دوام ايام السبت للطلبة قبل بدء الامتحانات والعطلة الصيفية في تموز

M63A8879

التربية تطلق مشروع تحدي القراءة العربي

520226151713564263501

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

Image1_92020174710465026123

التربية تكشف طبيعة دوام الطلبة بعد عطلة عيد الفطر