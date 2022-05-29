هام من التربية لحملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين حملة شهادة الثانوية العامة ( التوجيهي) غير الأردنية لعام 2022، إلى تثبيت البيانات المتعلقة بهم لغايات التنافس على المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين.

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وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، ضرورة أن يسارع الطلبة في الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني لتثبيت البيانات المتعلقة بهم، وذلك لغايات التنافس لاحقاً على المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2022/2023، وذلك من خلال الرابط : انقر هنا

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الطالب تعبئة الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند الإعلان عنه لاحقا.

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