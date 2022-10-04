الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

الثلاثاء، 04-10-2022 03:46 م

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

يي


الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن الوحدة ستقوم نهاية الأسبوع الحالي بالتواصل مع الجامعات الأردنية الرسمية لحصر الشواغر المتحققة في مقاعد التخصصات الطبية (طب، طب اسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) والمقررة لطلبة السنوات السابقة (بمن فيهم طلبة رفع المعدل).

اضافة اعلان


وأضاف أنه بناء على توفر هذه الشواغر سيتم النظر في إعادة توزيعها على الطلبة المعيدين فقط (طلبة رفع المعدل) لترشيح أكبر عدد ممكن منهم وفقاً لمعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة، وحسب خياراتهم المخزنة في طلبات القبول الموحد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

w

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

مبنى رئاسة الوزراء

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

9202229195422327960768

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

image

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

الأمن العام

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

أخبار متعلقة
M63A8352

التعليم العالي: عزوف عن تخصص الهندسة و5 آلاف شاغر متاح في الجامعات الاردنية