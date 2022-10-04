هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن الوحدة ستقوم نهاية الأسبوع الحالي بالتواصل مع الجامعات الأردنية الرسمية لحصر الشواغر المتحققة في مقاعد التخصصات الطبية (طب، طب اسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) والمقررة لطلبة السنوات السابقة (بمن فيهم طلبة رفع المعدل).

اضافة اعلان



وأضاف أنه بناء على توفر هذه الشواغر سيتم النظر في إعادة توزيعها على الطلبة المعيدين فقط (طلبة رفع المعدل) لترشيح أكبر عدد ممكن منهم وفقاً لمعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة، وحسب خياراتهم المخزنة في طلبات القبول الموحد.

