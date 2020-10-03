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السبت، 03-10-2020 03:21 م

هام من التعليم العالي حول مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة

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الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم السبت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أطلقت بوابة إلكترونية خاصة يمكن من خلالها للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة تقديم مراجعاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالقبول ضمن المقاعد المخصصة لهذه المكرمة.

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وأكدت الوحدة بأن هذه البوابة لن تستقبل أي طلبات إلا من الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المكرمة الملكية السامية حيث ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بمراجعة جميع الاستفسارات والمراجعات الواردة ضمن هذه البوابة وتدقيقها خاصة المتعلقة بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى حيث سيتم التأكد من تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص الذي يرغب بالانتقال إليه أو الجامعة التي يرغب بالإنتقال إليها إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار توفر الشاغر ضمن المقاعد المخصصة للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية في المحافظة التي ينافس فيها الطالب.


وأضافت الوحدة أن استقبال الطلبات والاستفسارات ضمن هذه البوابة يبدأ من اليوم السبت الموافق      3 / 10 / 2020، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين القادم الموافق 5 / 10 / 2020 حيث لن تستقبل الوحدة أي طلب بعد هذا التاريخ، وللدخول إلى هذه البوابة يرجى استخدام الرابط الآتي:
http://admhec.gov.jo/AklAdmApp2020/


 




 

 


 

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