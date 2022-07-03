هام من الجمارك حول نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج

الوكيل الإخباري- فتحت دائرة الجمارك باب التشاور لاستقبال الملاحظات حول "مسودة نظام معدل لنظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالأشعة في المراكز الحدودية لسنة 2022"، على البريد الإلكتروني: [email protected] .

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وأكد مدير مديرية الشؤون القانونية، عقيد جمارك زياد الدمانية، أهمية التشاور حول التشريعات المقترحة مع الجهات المستهدفة كنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع وغرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية وجميع المتعاملين مع دائرة الجمارك، للخروج بتوصيات تنظم وتسهل عملية خضوع الشاحنات والصهاريج إلى الفحص عن طريق الأشعة من وإلى المراكز الجمركية الداخلية، وإخضاع المواد السائبة إلى الفحص عن طريق الأجهزة (X-Ray)، للحد من عمليات التهريب وتسهيل عمليات التفتيش والمساهمة في زيادة الحركة التجارية.



وأشار إلى أن مدة التشاور وتقديم أية ملاحظات مع الجهات المختصة ستكون 30 يوما واعتبارا من تاريخ نشر مسودة النظام على الموقع الخارجي للدائرة وفي الصحف والمواقع الإخبارية.





