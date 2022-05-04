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الأربعاء، 04-05-2022 12:49 م

هام من الدفاع المدني بشأن مراقبة الأطفال في المتنزهات

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الوكيل الإخباري - قال مندوب مديرية الدفاع المدني الملازم أول عبدالله السعودي، إنه جرى تقديم 2437 خدمة إسعافية والاستجابة الفورية لـ 157 حادث إطفاء و273 حادث إنقاذ خلال يومي عيد الفطر المبارك.

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وأكد السعودي، في التقرير المروري، على ضرورة اتباع سبل التعليمات اللازمة خلال التنزه من خلال اختيار الأماكن المناسبة والابتعاد عن الأماكن غير المسموح فيها السباحة مع ضرورة مراقبة الأطفال في الأماكن الوعرة.


ودعا المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي السليم خلال التنزه مع الإشارة إلى أن الكوادر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أية بلاغات تصل على رقم الطوارئ (911).

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