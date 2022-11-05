هام من الدفاع المدني حول تجهيز المدافئ لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الدفاع المدني نصائح للمواطنين حول تجهيز المدافئ استعدادا لفصل الشتاء.

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ودعت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إلى تغيير الفتيل الخاص بمدفأة الكاز بشكل دوري، والتأكد من تشبع الفتيل بالكاز بشكل كاز مع الحرص على تنظيف المدفأة من الخارج للتخلص من رائحة الكاز، والتأكد من عمل المقبض بشكل جيد واستبداله عند اللزوم.

وأضافت أنه يجب التحقق من خرطوم مدفأة الغاز وتفقده واستبداله في حال وجود تشققات به، والتأكد أيضا من عدم تسرب للغاز برغوة الصابون وعدم استخدام اللهب المباشر، ووضع أسطوانات الغاز خارج المنزل في مكان آمن بعيدا عن أي مصدر حراري.

كما دعت المديرية إلى تفقد عدم وجود أي أسلاك مهترئة أو معراة في مدافئ الكهرباء، والتحقق من عدم وجود أي كسر في شمعات المدفأة، والتأكد من وجود شبك حماية جيد.