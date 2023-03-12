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الأحد، 12-03-2023 03:11 م

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

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الوكيل الإخباري- قال الديوان الملكي الهاشمي ، اليوم الأحد، عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"  "تابعوا على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس الساعة السادسة مساء "

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