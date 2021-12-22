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هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

الأربعاء، 22-12-2021 04:41 م

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

مطاعيم-الاطفال


الوكيل الاخباري - أكد مدير صحة العاصمة الدكتور نايف الزبن أن جميع المطاعيم الخاصة بالأطفال متوفرة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ أكثر ما يزيد عن أسبوعين.

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وقال الزبن في تصريح مقتضب لـ"الوكيل الاخباري" إن بعض المطاعيم تأخر وصولها قبل نحو شهر بسبب المصدر، مشيراً أن المطاعيم وصلت إلى وزارة الصحة قبل أسبوعين.

 

وأضاف أن مطاعيم الأطفال هي مطاعيم في غاية الأهمية، وتولي وزارة الصحة اهتماماً خاصاً بها، وتحرص دائما على توفيرها للمواطنين.

 

وأشار أن المطعوم الثلاثي للأطفال الذي يعطى على عمر "سنة ونصف" متوفر بالمراكز الصحية.

 

وتلقى موقع "الوكيل الاخباري" شكاوي من مواطنين بعدم توفر تلك المطاعيم، رغم مراجعتهم لأكثر من مركز صحي في العاصمة عمان.

 




 

 


 

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