هام من الضمان بشأن الشكاوى

الوكيل الاخباري - فعّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خدمة المحادثة التفاعلية عبر رقم الواتس آب (0793117117) الخاص باستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.

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ودعت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم السبت، كل عامل على أرض المملكة غير مشمول بالضمان الاجتماعي، أو مشمول بغير أجره الحقيقي أو بخصوص أي إشكالية مرتبطة بالضمان الاجتماعي إلى إرسال أي رمز عبر الواتس آب.

رقم 0793117117 وتلقائيا يتم عرض مجموعة خيارات أمامه تتضمن تقديم شكوى تتعلق بعدم الشمول بالضمان أو الشمول لفترات غير صحيحة أو الشمول بالأجر غير الفعلي، ومن ثم استكمال الطلب حسب الحقول المطلوبة.



وتتيح الخدمة أيضا خاصية تزويد المؤسسة بالموقع الجغرافي للمنشأة في حال إرسال الشكوى من موقع المنشأة. وأكدت المؤسسة أنها تتعامل مع البيانات التي تصل إليها بسرية تامة.