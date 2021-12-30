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الخميس، 30-12-2021 11:08 ص

هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن نسبة زيادة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي في الاشتراك الاختياري للمؤمّن عليهم الذين اشتركوا بالضمان اختيارياً اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 هي (10%) كحد أقصى لعام 2022.

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وأكدت المؤسسة أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 سيحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ والتي لا ترتبط بالتغيير السنوي لها. 


وبينت أن المؤمّن عليهم الذين حددوا الزيادة على رواتبهم قبل تاريخ 1/1/2019 بنسبة أقل من (10%) أو الذين لم يقوموا بطلب الزيادة على الراتب المشمول نهائياً ورغبوا بزيادة الراتب بإمكانهم طلب زيادة أجرهم أو رفع نسبة الزيادة لغاية (10%) بحد أقصى لعام 2022 خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر كانون الثاني وحتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة.


وتدعو المؤسسة المؤمّن عليهم الذين انتسبوا اختيارياً اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 أو أي تاريخ يليه إلى الدخول الى حساباتهم الشخصية على الموقع الالكتروني للمؤسسة خلال الفترة المحددة أعلاه وطلب إدخال زيادة سنوية على أجرهم الخاضع للضمان للعام 2022 بما لا يزيد على الزيادة المحددة أعلاه ، وفي حال عدم الدخول وطلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان و سيستمرون على أجرهم الخاضع لعام 2021.


وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، موضحة أن هذه النسبة التي أقرّتها المؤسسة ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني من كل عام، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختيارياً ضعفيّْ نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة أن لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن (5%) ولا تزيد عن (10%) سنوياً.

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