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الثلاثاء، 13-12-2022 03:31 م

هام من الضمان حول آلية شمول العاملين لدى أكثر من منشأة

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي آلية شمول العامل لدى أكثر من منشأة في نفس الوقت بالضمان الاجتماعي.

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وبيّنت المؤسسة أنه في حال التحاق العامل بالعمل لدى منشأتين في القطاع العام والخاص في الوقت ذاته يتم اعتماد شموله بالقطاع العام في كامل التأمينات المطبّقة بغض النظر عن أجره أو تاريخ التحاقه بالعمل، ويتم شموله في منشأة القطاع الخاص في تأمين إصابات العمل فقط.


وأضافت المؤسسة أنه في حال التحاق العامل بالعمل لدى منشأتين في القطاع الخاص فيتم اعتماد المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً لشموله بكامل التأمينات المطبّقة بغض النظر عن مقدار أجره في أي منها، وفي حال كان تاريخ التحاقه بالعمل في نفس التاريخ في المنشأتين يتم اعتماد المنشأة التي يتقاضى فيها الراتب الأعلى، ويتم شموله في منشأة القطاع الخاص الأخرى في تأمين إصابات العمل فقط.


وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم شمول العامل في كافة التأمينات في حال التحاقه بالعمل لدى منشأتين في القطاع العام من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً وبغض النظر عن مقدار أجره في أي منها، وفي حال كان التحاقه بالعمل في نفس التاريخ يتم شموله في المنشأة التي يتقاضى من خلالها الراتب الأعلى، ويتم شموله في منشأة القطاع العام الأخرى في تأمين إصابات العمل فقط.


وأكدت المؤسسة أنه يتم شمول العامل في المنشأة المعتمدة في كافة التأمينات المطبّقة في قانون الضمان الاجتماعي فيما يتم شموله في المنشأة الأخرى بتأمين إصابات العمل فقط.  

 




 

 


 

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