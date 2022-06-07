الثلاثاء 07-06-2022
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الثلاثاء، 07-06-2022 01:10 م

هام من الضمان حول أسماء البنوك المعتمدة لإرسال ارقام الحسابات

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إرسال رقم الحساب البنكي (الآيبان) للمتقاعدين و الورثة المستحقين تتم من خلال قنوات خاصة توفّرها البنوك، وذلك دون الحاجة لمراجعة المؤسسة لهذه الغاية.

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وأكدت المؤسسة أنه بإمكان متقاعديها الاطلاع على قائمة البنوك والقنوات التي توفّرها لتزويدها برقم الآيبان من خلال الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية – القنوات المتاحة للعملاء لاستخدام خدمة "آيبانك" أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي:

(https://bit.ly/3NsaeG0).


وأوضحت المؤسسة أنه لا يطلب من المتقاعد إحضار ورقة برقم الحساب البنكي كونها لن تعتمد إلا رقم الحساب الذي يصلها من البنك عبر القنوات المتاحة للعملاء في هذه الخدمة وهي إما من خلال مركز الخدمة الهاتفية للبنك أو تطبيق الموبايل أو موقع البنك على الانترنت أو الصرافات الآلية، موضحةً أن المتقاعد الذي سبق له وارسل رقم الآيبان عبر هذه الخدمة للمؤسسة لا يطلب منه إرساله مرة أخرى.


ودعت المؤسسة كافة متقاعديها الذين لديهم استفسارات بهذا الخصوص إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو 065008080 أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، تيك توك، بودكاست الضمان).



 




 

 


 

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