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الثلاثاء، 08-02-2022 11:18 ص

هام من الضمان حول استحقاقات الراتب التقاعدي

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم الذين بلغوا أو شارفوا على بلوغ سن الشيخوخة وهي سن 60 للذكور وسن 55  للإناث سواء ممن ما زالوا مشتركين بالضمان أو ممن كانت لهم فترات اشتراك سابقة ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية أو التقاعدية الى ضرورة التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) أو عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم (065008080)، أو مراجعة فروعها ومديرياتها ومراكز خدماتها في كافة محافظات وألوية المملكة للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم والشروط الواجب توفّرها لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

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وأضافت المؤسسة بأن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن 60 بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن 55  بالنسبة للمؤمن عليهن الأناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي (15) سنة على أن يكون من ضمنها (7) سنوات اشتراك فعلي، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك من خلال منشأة أو اختياريا.


وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغه سن الشيخوخة في حال عدم إكماله المدة اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان سواء من خلال عمله في منشأة أو اشتراكه اختيارياً إلى حين إكمال مدة 15 عاماً كاشتراك بالضمان، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات.


وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه في حال لم يرغب الاستمرار بالشمول بعد سن الشيخوخة أو شراء بقية المدة طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.


وأوضحت المؤسسة ان المؤمن عليهم الذين يرغبون بشراء بقية المدة اللازمة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بإمكانهم طلب سلفة على حساب الراتب التقاعدي تسدد على (60) شهراً كحدٍ أقصى.


وبيّنت المؤسسة أن كافة قنواتها متاحة أمام جمهورها لأي استعلام او استفسار من خلال الأرقام المتاحة، وكذلك من خلال بريدها الرسمي ([email protected])  أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب)، مؤكدةً أنه بإمكان المؤمن عليهم الاطلاع على فترات اشتراكهم وأجورهم الخاضعة للضمان، وكذلك احتساب رواتبهم التقاعدية افتراضياً من خلال الدخول لحسابهم الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني).

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