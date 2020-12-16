هام من الضمان حول تحويل المستحقات المالية للمواطنين

الوكيل الاخباري -

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استحدثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي آلية جديدة لتمكين المشتركين من الحصول على أيّة منفعة تأمينية عبر تزويدها بأرقام حساباتهم البنكية (IBAN) إلكترونيا وبالتنسيق مع البنك المركزي والشراكة مع مجموعة واسعة من البنوك العاملة في المملكة.وحسب بيان صحافي من المؤسسة، بإمكان المؤمن عليه التعرف على القنوات والآليات المعتمدة في البنك الذي يتعامل معه من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار "قنوات خدمة ايبانك".وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه تقديم طلب لإرسال رقم الحساب البنكي (IBAN) للمؤسسة من خلال القنوات التي وفّرتها البنوك المعتمدة لهذه الخدمة، وتشمل مراكز الخدمة الهاتفية للعملاء، التطبيق الإلكتروني للبنك، مركز خدمة العملاء (كاونتر البنك)، خدمات الانترنت البنكي، خدمات الصراف الآلي.وأشارت المؤسسة إلى أن البنوك المعتمدة لهذه الخدمة، هي بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي، البنك الإسلامي، بنك القاهرة عمان، بنك الأردن، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأهلي الاردني، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الاتحاد، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الأردني الكويتي، وبنك صفوة الإسلامي.ودعت المؤسسة المشتركين للاستفادة من هذه الخدمة لتسهيل وتسريع حصولهم على المنافع التأمينية عند استحقاقها.