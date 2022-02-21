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الإثنين، 21-02-2022 01:25 م

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجماعي إنه يحق للمؤمن عليه بصفه اختيارية زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع بشروط.

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وبينت المؤسسة، وفقا لما رصده "الوكيل الاخباري" أن الزياد على الراتب الخاضع للاقتطاع تكون بنسبة مئوية لا تتجاوز معدل النمو السنوية لمتوسط الاجور في المؤسسة لعام سابق مضروباً في ( 2) ويجبر إلى أعلى واحد صحيح، على أن لا تقل النسبة المعتمدة عن 5% ولا تتجاوز 10 %. 


وأضافت أنه يتم ايقاف الإنتساب بصفة اختيارية في عدة حالات كما هو في الصورة التالية:

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