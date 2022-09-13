الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

هام من الضمان للأدلاء السياحيين وسائقي التكسي وللعاملين في الزراعة

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الثلاثاء، 13-09-2022 11:18 ص

هام من الضمان للأدلاء السياحيين وسائقي التكسي وللعاملين في الزراعة

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الأدلاء السياحيين وسائقي التكسي الأصفر والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع الزراعي للاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي يساهم في دعم أجور واشتراكات العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، والذي أطلقته المؤسسة نهاية حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج و برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، علماً بأن المؤسسة اتاحت المجال أمام سائقي التاكسي الأصفر لاستصدار بطاقة المعلومات الخاصة بالسائق من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بدون ترتيب أيّة رسوم.

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وأشارت المؤسسة بأن الأدلاء السياحيين وسائقي التكسي الأصفر، والعاملين لحسابهم الخاص وحاملي تصريح العمل الحر والعمل المرن يستفيدون من البرنامج بشرط أن لا يزيد أجرهم المشمول الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) وأن يكونوا مُسددين للاشتراكات المُترتبة عليهم، وأن يكونوا ضمن الفئات المحددة في البرنامج.


وبيّت المؤسسة أن الدعم الذي يقدمه البرنامج يستمر على مدار (18) شهراً، بحيث يصرف لهم حافز شمول شهري بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر تُصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر للمؤمن عليهم الأردنيين، وفي الشهر الأول والعاشر والخامس عشر للمؤمن عليهم غير الأردنيين ويتم تحويلها لحساباتهم البنكية مباشرة.


وأضافت المؤسسة بأن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان لهم بنسبة (75%) من شريحة اشتراكات الشيخوخة المختارة من المؤمن عليه عند شموله وذلك للأشهر الستة الأولى من البرنامج و بسقف (45) ديناراً، وبنسبة (50%) منها للأشهر الستة التالية و بسقف (15) ديناراً شهرياً، وبنسبة (25%) منها للأشهر الستة الأخيرة و بسقف (15) ديناراً شهرياً.


وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++) للعاملين لحسابهم الخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة، فقد بينت المؤسسة أنه بإمكان العامل لحسابه الخاص الدخول على حسابه الشخصي في موقعها الإلكتروني واختيار خدمة "برنامج استدامة ++" وتعبئة الطلب.

 


 




 

 


 

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