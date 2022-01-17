هام من الضمان للذين تم تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن المهلة القانونية الممنوحة للمؤمّن عليهم الذين وافقت المؤسسة على تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري قبل تاريخ 31/5/2021، ستنتهي بتاريخ 10/5/2022. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة أنه يتوجب عليهم تسديد المبالغ المترتبة عليهم خلال تلك المهلة وبخلاف ذلك تعتبر قرارات الموافقة على التحويل كأن لم تكن.



كما أوضحت المؤسسة أن المهلة الممنوحة للمؤمّن عليهم الذين يتم تحويل فترات اشتراكهم الإلزامية الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري لتسديد المبالغ المستحقة على ذلك هي إثنيّ عشر شهراً تبدأ من تاريخ تبلّغ قرار لجنة شؤون الضمان، مبينةً أن هذه المهلة كانت سابقاً ثلاثة أشهر وتم تعديلها بموجب قرار مجلس التأمينات في المؤسسة الصادر بتاريخ 31/5/2021.



