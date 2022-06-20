هام من الضمان للمغتربين حول تسديد المستحقات المالية إلكترونياً

الوكيل الإخباري -

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دعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الاثنين، كافة المغتربين الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من انضمام العلمي للخدمات المالية كشريك لها في تقديم خدمة "Daman Pay" من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية لتسديد المستحقات المالية المترتبة على اشتراكهم بالضمان دون ترتيب أيّة رسوم إضافية على عملية السداد.وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تحميل تطبيق العلمي على هواتفهم الذكية ومن ثم استحداث حساب خاص بهم بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم طلب إرسال حوالة (MoneyGram) من خلال أي وكيل بكافة أنحاء العالم بقيمة المبلغ المراد تسديده، ومن ثم الدخول إلى حسابهم في شركة العلمي واختيار خدمة (Daman Pay) من واجهة ذلك التطبيق، ومن ثم إدخال الرقم الوطني للمؤمن عليه أو رمز الدفع الإلكتروني الخاص بالمؤمن عليهم أو المنشآت، ثم إدخال رقم حوالة (MoneyGram) التي قام العميل بإرسالها من خلال وكلاء (MoneyGram)، ثم اختيار نوع الاشتراك من القائمة، وبعد ذلك اختيار نوع الدفعة أفراد أو مؤسسات ثم الضغط على أيقونة إرسال الدفعة واستكمال عملية الدفع، بعد ذلك سيقوم النظام بالتحقق من البيانات وتسديد الاشتراك فوراً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و ستصلهم رسالة نصية تفيد تسديد المبلغ المستحق.