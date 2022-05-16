هام من الغذاء والدواء لمرضى الربو خلال الأجواء المغبرة

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الصحية الكاملة خلال الأجواء المغبرة، خاصة للمصابين بالربو او مشاكل في التنفس.

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وبينت المؤسسة في منشور لها عبر "فيسبوك" أنه يجب عدم التعرّض للغبار والاتربة وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، اضافة إلى الحرص على حمل بخاخ الربو مع المريض طوال الوقت تحسباً لأي نوبة ربو.



وأكدت على أهمية الالتزام بالأدوية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي حتى وإن لم يكن لدى المريض أي أعراض تهيج الحساسية.