الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

أسعار الذهب محلياً

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

الخارجية تدين التفجير في وزيرستان الباكستانية

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الإثنين، 16-05-2022 09:29 ص

هام من الغذاء والدواء لمرضى الربو خلال الأجواء المغبرة

572631


الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الصحية الكاملة خلال الأجواء المغبرة، خاصة للمصابين بالربو او مشاكل في التنفس.

اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في منشور لها عبر "فيسبوك" أنه يجب عدم التعرّض للغبار والاتربة وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، اضافة إلى الحرص على حمل بخاخ الربو مع المريض طوال الوقت تحسباً لأي نوبة ربو.


وأكدت على أهمية الالتزام بالأدوية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي حتى وإن لم يكن لدى المريض أي أعراض تهيج الحساسية. 



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
2 (2)

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

3-1596279306

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

4202224165453516085052

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701

الضريبة توضح: الاقتطاع من راتب المُكلف لا يعفي من تقديم الإقرار

صنعا

انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى عمان بعد توقف 6 سنوات

شيرين

العلوم والتكنولوجيا تستحدث منحة دراسية باسم أبو عاقلة

أخبار متعلقة
bxsdMJ2e3r3QFkNECXza8y76XEPynvc9SKfA4Mi2

تعليمات هامة لمرضى الربو مع الأجواء المغبرة

237fab70-220f-4c1a-b687-1047c2ee9b47

الدفاع المدني يدعو لشرب كوب ماء كل ساعة بعد الإفطار

52a04965-2c66-40fa-87fd-a4c5984a2b33

مصدر يوضح حقيقة صرف عيديات للموظفين والمتقاعدين

306584_12_1603872914

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

127-132843-tips-diabetics-ramadan_700x400

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

2018_8_18_15_18_56_302

الدفاع المدني: ابتعدوا عن تناول هذه المشروبات