هام من المواصفات والمقاييس حول شراء الذهب

الوكيل الإخباري - دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين إلى التحقق من وجود دمغة المؤسسة على المصوغات الذهبية قبل الشراء.

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وقالت المؤسسة في رسالتها التوعوية للمواطنين، إنه يجب الانتباه إلى أن يكون الميزان لدى محل الذهب يحمل علامة التحقق الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.



وأضافت أنه يجب التحقق أيضا من وجود شاشة عرض للميزان تعرض الوزن وبأن الميزان تم تصفيره قبل الوزن.



كما دعت المؤسسة إلى أهمية الحصول على فاتورة الشراء المفصلة للمصوغات الذهبية من البائع والتي يجب أن تتضمن الوزن والعيار وأجرة الصياغة.



وبيّنت أن الالتزام بهذه الإجراءات عند شراء الذهب يضمن حقوق المشتري.

