هام من المواصفات والمقاييس حول غش زيت الزيتون

الوكيل الإخباري - أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أن وحدة المختبرات تجري العديد من الفحوصات لزيت الزيتون للتأكد من جودته وكشف الغش.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يتم تصنيف زيت الزيتون وفقا للمواصفة الأردنية بناءً على فحص الحموضة إلى (بكر ممتاز، بكر، بكر عادي).

وأضافت أنها تجري أيضا فحصا للزيت من خلال إجراء فحص البيروكسيد/ التزنخ، وفحص تركيب الأحماض الدهنية الذي يتم من خلاله اكتشاف غش زيت الزيتون من خلال معرفة إذا ما تم خلط زيت الزيتون بأي مواد وأي زيوت أخرى.

وأشارت إلى أنها تجري أيضا الفحص الحسي (الشم، التذوق) للحكم على جودة زيت الزيتون.

ودعت المؤسسة المواطنين الراغبين بفحص زيت الزيتون قبل الشراء إلى مراجعة وحدة المختبرات مبنى رقم (2).