هام من المواصفات والمقاييس حول مواد التنظيف

الوكيل الإخباري - وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية نصائح هامة للمواطنين عند شراء مواد التنظيف.

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وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك": "عند شراء مواد التنظيف، إقرأ البيانات المكتوبة على العبوات والتي تتضمّن بلد المنشأ، والشركة الصّانعة، وطريقة الاستعمال، والمكوّنات، والتّحذيرات".



ودعت المواطنين في حال كان لديهم أي شكوك بعدم مطابقة المنتج للمواصفات، أو أنّ المنتج مقلّد إلى عدم التردد بإبلاغها عبر هاتف الشكاوى 065301243 أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيقونة الشكاوى على موقع المؤسسة الإلكتروني www.jsmo.gov.jo ، أو عبر تطبيق "بخدمتكم".



