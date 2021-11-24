هام من النقل حول العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات

الوكيل الاخباري- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، الأربعاء، إنه لن تتم زيادة العمر التشغيلي للمركبات العاملة من خلال التطبيقات الذكية لـ 7 سنوات بدلاً من 5.



وأضاف الحباشنة أن القرار الذي نشر بـ23 تشرين الأول/أكتوبر 2019، على موقع الهيئة الذي نص على زيادة العمر التشغيلي للمركبات العاملة من خلال التطبيقات ليصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لم ينشر في الجريدة الرسمية؛ لذلك لم يدخل حيز التنفيذ.



وبين الحباشنة أن التمديد الذي حصلت عليه مركبات التطبيقات، كان مؤقتا وجاء نتيجة ظروف جائحة كورونا.



وأشار الحباشنة إلى أن الهيئة والجهات المعنية أعدت دراسة حول شركات النقل الذكية المرخصة وغير المرخصة، وتم رفع هذة الدراسة إلى رئاسة الوزراء، مؤكدا أن قرارات قريبة سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

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