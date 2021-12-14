هام من بلدية اربد بشأن الاعفاءات الضريبية

الوكيل الإخباري - دعت بلدية اربد، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الاستفادة من الاعفاءات الضريبية الممنوحة قبل نهاية السنة الحالية.

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وقالت البلدية، إن المكلفين الذي يقومون بتسديد ذمم ضريبة الأبنية والمسقفات قبل نهاية دوام 31 الشهر الحالي بمقدورهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفائهم من كامل الغرامات المترتبة عليهم والاستفادة من نسبة إعفاء بمقدار 10بالمئة من أصل الضريبة في حال الدفع النقدي و15 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني.



وأشارت إلى أن نسبة الإعفاء ترتفع في حال الدفع الالكتروني للأبنية السكنية والزراعية لتصل إلى 20 بالمئة في حال الدفع النقدي و25 بالمئة في حال الدفع الالكتروني للأبنية التجارية والصناعية المفروضة عن السنتين الحالية والسابقة.



وبينت البلدية أن المستأجرين من أملاك البلدية يمكنهم الاستفادة بنسبة 25 بالمئة من قيمة الأجور المتحققة عليهم في حال تسديده قبل نهاية العام الحالي إلى جانب إعفاءات من عوائد التعبيد والتزفيت بنسبة 20 بالمئة في حال الدفع النقدي و25 في حال الدفع الالكتروني.

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