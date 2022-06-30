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الخميس، 30-06-2022 09:41 ص

هام من ديوان الخدمة حول توظيف أوائل الأفواج الجامعية

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الوكيل الإخباري - فتح ديوان الخدمة المدنية باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية، من حملة شهادة البكالوريوس من الجامعات الأردنية، لغايات تعبئة عدد من الوظائف المخصصة لأوائل الأفواج الجامعية.

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ويستقبل الديوان الطلبات من خريجي التخصصات الهندسية (هندسة اتصالات، هندسة الحاسبات الإلكترونية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة المساحة، هندسة مياه الصرف الصحي والبيئة، هندسة التعدين، الهندسة الكيميائية، هندسة الموارد المائية والبيئة)، شريطة أن يكون المتقدم مسجلا في نقابة المهندسين الأردنيين أو نقابة المهندسين الزراعيين.

 

كما يستقبل الديوان الطلبات من عدد من التخصصات غير الهندسية؛ (علم الحاسب الآلي، المحاسبة، الحقوق، إدارة الأعمال، إدارة عامة، نظم المعلومات الإدارية، الحقوق، الآثار، جيولوجيا/ علوم الأرض، كيمياء، إنجليزي وفرنسي كتخصص مشترك، ولا تقبل طلبات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية منفردة).
ويأتي ذلك، استنادا لأحكام المادة (44) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية (2022-2027).


ويبدأ التقدم بطلبات التوظيف من يوم الأحد الموافق 3/7/2022 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/7/2022 عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.jo).

 




 

 


 

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