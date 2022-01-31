الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 04:23 م

هام من صندوق الائتمان العسكري حول طلبات التمويل

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الائتمان العسكري عن إطلاق حملة "خلصنا الدور.. التمويل صار أسهل وأسرع"، وذلك تقديراُ لجهود رفاق السلاح ولتسهيل جميع معاملاتهم المصرفية وإنجازها.

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وتأتي الحملة انطلاقاً من حرص الصندوق على تقديم المنتجات المالية والمصرفية المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية لرفاق السلاح من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.


وبموجب الحملة، سيتم الموافقة على طلبات التمويل خلال 48 ساعة والتنفيذ مباشرة عند استكمال الوثائق المطلوبة.

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