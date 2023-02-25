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السبت، 25-02-2023 07:33 م

هام من صندوق المعونة للاسر التي تتلقى دعماً وصرف 30 ديناراً شهرياً لهذه الفئة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، أن صندوق المعونة الوطنية يهدف خلال الفترة المقبلة إلى تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة.

وبينت بني مصطفى خلال زيارتها اليوم السبت، إلى عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومساكن الأسر العفيفة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظتي إربد وعجلون أن الطلبة الجامعيين من الأسر المنتفعة من برنامج المعونة الشهرية المتكررة يصرف لكل منهم 30 دينارا لدعمهم خلال فترة دراستهم، مشيرة إلى حل مشكلة الأسر التي يتكون دفتر عائلتها من فرد أو فردين أو ثلاثة وجرى شمولهم ببرنامج الدعم النقدي الموحد.

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وأكدت أن الوزارة والصندوق لن يتوانيا عن تقديم خدماتهما وتعزيزها للأسر الفقيرة والمحتاجة، والجمعيات الخيرية الفعالة، وتعزير مشاريع الأسر المنتجة، وتوفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز النهارية الدامجة.


وقالت بني مصطفى إن الوزارة تولي أهمية خاصة للجولات الميدانية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية للحكومة بالتواجد في الميدان وتلمس احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وفقاً للموارد والإمكانات المتاحة، وتحسين الخدمات، ومتابعة جميع الملاحظات والمطالبات.


وأكدت أن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية عالج بعض القضايا المتعلقة بشروط الاستهداف على أن يدرس خلال الجلسات المقبلة الأمور المتعلقة بالطاقة، وبينت أن النظام الإلكتروني يعيد شهرياً ترتيب جميع الأسر المستفيدة لمنح الدعم للمستحقين.

 




 

 


 

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