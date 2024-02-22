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الخميس، 22-02-2024 12:03 م

هام من مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام لمالكي المركبات في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد نائل شفيق، على ضرورة أن يقوم مالكي المركبات عند تجديد ترخيص مركباتهم بتحديث بياناتهم بأرقام هواتف عاملة وفعالة من خلال إدارة الترخيص، بهدف الوصول بشكل سريع إلى صاحب المركبة التي تُغلق الطريق امام المركبات الأخرى بسبب الاصطفاف العشوائي، حتى لا تقوم مجموعات السير برفع المركبة بواسطة الونش.

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وأضاف العميد شفيق، عبر إذاعة الأمن العام، أن (1300 مكالمة) ترد يوماً ترتبط بمخالفة الاصطفاف العشوائي للمركبات وأغلاق الطريق على مركبات أخرى.

وقال إن هذه الظاهرة تسبب إزعاج للمواطنين ولمستخدمي الطريق وتعد "مخالفة" مرورية كون مرتكبها يعلم بعواقب ما قد يحدث من إرباك للطريق وإغلاق للحركة المرورية .

ونوه أنه وبشكل فوري تقول خلية متخصصة للتعامل مع هذا النوع من البلاغات على هاتف الطوارئ 911 بمتابعة رقم المركبة المبلغ عنها وصولاً إلى رقم هاتف مالكها عن طريق إدارة السير أو الترخيص بهدف فتح الطريق بشكل مباشر وسريع، وفي حالة عدم الاستجابة فيتم تحريك ونش لرفع المركبة المخالفة وفتح الطريق لمستخدميه.

وأشار شفيق إلى أن معظم هذه البلاغات تصل لهاتف الطوارئ 911 من داخل ساحات المستشفيات والتي يكون مراجعوها في أمس الحاجة للحركة بشكل فوري بالإضافة لإغلاق مداخل بعض مواقف المنازل الخاصة وأن التخلص من هذه المخالفة سهل ولا يتطلب إلا اختيار مكان صحيح وسليم للاصطفاف.  

 




 

 


 

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