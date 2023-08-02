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الأربعاء، 02-08-2023 07:51 م

هام من وزارة التربية بشأن المدارس

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 الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إن المدارس الحكومية تستوعب سنويا قرابة 25 ألف طالب جديد، ما يتطلب إنشاء 30 مدرسة جديدة على الأقل في الأردن.اضافة اعلان


وأوضح مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم عصام أبو أحمدة، أن "الاستيعاب سنويا 25 ألف طالب" جديد في المدارس، وهذا "يتطلب إنشاء نحو 30-33 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة".

وتحدث عن إطلاق وزارة التربية قبل أسبوعين خطة استراتيجية "تتضمن تأمين بيئة مدرسية تؤمن الوصول لجميع الفئات، ويترتب على ذلك توفير بيئة مدرسية آمنة"، ما يعني أن وزارة التربية "ملتزمة بأبنية مدرسية سنويا سواء ببناء متكامل أو إضافات صفية أو إنشاء رياض للأطفال".

والممولون لإنشاء مدارس جديدة 3 جهات هي مجالس المحافظات وموازنة وزارة التربية والمنح الخارجية، على ما ذكر أبو أحمدة.

وبحسب أبو أحمدة، فإن تنفيذ الخطة الاستراتيجية يتطلب "الاستغناء عن الأبنية المستأجرة في هذه الخطة"، مشيرا إلى أن وزارة التربية تدفع نحو 15 مليون دينار كلفة لاستئجار المدارس وهي "كلفة عالية".

وقال إن الكلفة السنوية لصيانة مدارس تبلغ 14 مليون دينار، لافتا النظر إلى أن أعمال الصيانة مستمرة.

وفي محافظة الكرك، 60 مدرسة مستأجرة تشكل 19% من عدد المدارس الكلي، وفق أبو أحمدة.

وقدر كلفة صيانة مدارس وإنشاء أبنية مدرسية في الكرك خلال أربع سنوات بنحو 31 مليون دينار بينها 3 ملايين دينار للصيانة على ما ذكر أبو أحمدة.

وقامت وزارة التربية بصيانة 39 مدرسة وإنشاء 6 مبانٍ في 2020. وفي 2021 تم صيانة 51 مدرسة وتم إنشاء 9 مبانٍ جديدة، وفي 2022، تم صيانة 42 مدرسة و12 مدرسة تم استلامها كمبانٍ جديدة سواء إضافات صفية أو مدارس متكاملة، على ما شرح أبو أحمدة.

وقال في 2023 "هناك مدارس قيد الإنشاء وسيتم استلامها مع بداية العام الدراسي الجديد".

 




 

 


 

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