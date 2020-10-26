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الإثنين، 26-10-2020 12:59 م

هام من وزارة التعليم العالي للطلبة الأردنيين في روسيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي الأردنية ، انه وبناءً على رسالة نائب مدير شؤون الطلاب الأجانب في جامعة مردفيا الوطنية للأبحاث في مدينة سرانسك فقد تم السماح للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعة، والذين لم يستطيعوا القدوم إلى روسيا الاتحادية من دولهم ولا يستطيعون حالياً الالتحاق بجامعتهم نتيجةً للظروف المرتبطة بجائحة كورونا، الموافقة على استكمال دراستهم عن بعد، من خلال حساباتهم الإلكترونية الشخصية وبحسب ما يسمح به منهاج دراستهم للفصل الدراسي الحالي.
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وأضافت الوزارة : في حال إزالة القيود على السفر والسماح لهم بالعودة إلى روسيا فإنهم سيتمكنون من متابعة دراستهم بالدوام الكامل مع المحافظة التامة على حقوقهم الأكاديمية والدراسية، ووفقاً للقوانين والتشريعات الروسية التي تحكم العملية التعليمية.

 




 

 


 

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