الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

هام من وزارة العمل للأردنيين

الصفدي : الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين

وفاة موظف حكومي أثناء عمله في عمان

النواب يناقش ردود الحكومة اليوم

التدخين في وسائط النقل العام ... ظاهرة مزعجة ومطالب بحل فوري

وفيات الأربعاء 27/1/2021

الأربعاء، 27-01-2021 10:27 ص

بيئة آمنة وصحيّة

هام من وزارة العمل للأردنيين

وزارة
وزارة العمل


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أن برنامج توكيد يحرص على قيام المنشآت والمحال التجارية باتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة مما يوفر حماية للعاملين ومرتادي الأسواق على اختلاف فئاتهم العمرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، الأربعاء ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، إن البرنامج يعمل على استدامة الأعمال للقطاع الخاص ويساعد على فتح القطاعات المختلفة بطريقة آمنة لصحة المجتمع الأردني.

وبينت أن البرنامج يساهم في خلق بيئة عمل صحية خالية من الأمراض والفيروسات ما ينعكس ايجابا على صحة المجتمع ككل.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

120212610858162053250

الصفدي : الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين

نوبه

وفاة موظف حكومي أثناء عمله في عمان

1202124104715974286571

التربية : استمرار التعليم الوجاهي مرهون بأمر هام

1ae17ad2-acdd-489b-8186-211c7bc4fdba

ترحيب واسع بالتوجه الحكومي لتثبيت عمال الوطن

الضمان الاجتماعي

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
ت

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

1202124133043475074460

القطامين يعلن عن توفير ٢٨٤٠ فرصة عمل في القطاع الخاص

120211911413918002311

مؤسسة الضمان تعلن شمول قطاعات جديدة في برنامج استدامة

530ee061-06c4-4906-8d45-72bfd17da027

غياب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من قبل بعض المواطنين

تعبيرية

نقابة الألبسة: نطالب بتحديد مواسم التنزيلات في الأسواق

1220201634458728644968

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى