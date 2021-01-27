هام من وزارة العمل للأردنيين

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أن برنامج توكيد يحرص على قيام المنشآت والمحال التجارية باتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة مما يوفر حماية للعاملين ومرتادي الأسواق على اختلاف فئاتهم العمرية.



وقالت الوزارة عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، الأربعاء ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، إن البرنامج يعمل على استدامة الأعمال للقطاع الخاص ويساعد على فتح القطاعات المختلفة بطريقة آمنة لصحة المجتمع الأردني.



وبينت أن البرنامج يساهم في خلق بيئة عمل صحية خالية من الأمراض والفيروسات ما ينعكس ايجابا على صحة المجتمع ككل.

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