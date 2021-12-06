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الإثنين، 06-12-2021 04:00 م

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

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الوكيل الإخباري - دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية المسافرين كافة، إلى ضرورة حجز رحلاتهم من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين والابتعاد عن الحجوزات من خلال المواقع الإلكترونية، لا سيما وأن وكلاء السياحة المتخصصين لديهم المعلومات الكاملة حول الشروط والقوانين والأنظمة المتبعة بالدول والمتعلقة بإجراءات السفر خلال فترة جائحة كورونا.

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وأكدت الجمعية في بيان صحفي الاثنين، أن وكيل السياحة والسفر المعتمد هو الطريق الأكثر أمانا للحصول على رحلة سفر تخلو من أية مشكلات وعقبات غير متوقعة، موضحة أن المواقع الإلكترونية لا تزود المشتري ومتلقي الخدمة بآخر الأنظمة والقوانين الخاصة بجائحة كورونا المستحدثة لتلك الدول، بخلاف وكيل السياحة المتخصص الذي تتوفر لديه آخر المستجدات المتعلقة بتلك القوانين.


وبينت الجمعية أن الحجز عبر المواقع الإلكترونية أو وكلاء السياحة غير المعتمدين قد يؤدي إلى ظهور عدد من المشاكل والعقبات والحؤول دون إتمام عملية السفر بشكل تام نتيجة عدم تقيد المسافرين بالأنظمة والقوانين الصادرة عن تلك الدول التي لم يطلعها عليهم الموقع الالكتروني او الوكيل غير المعتمد، ومنها على سبيل المثال (المنصات، الفحوصات، أية قرارات صحية وغير ذلك من المتطلبات).

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