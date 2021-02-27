الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأميركية

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

الجامعة الاردنية تمنع دخول من ليس لديهم محاضرات

استقالة مسؤول كندي لسفره الى دبي وحصوله على لقاح كورونا

ايران تنفي تفشي فيروس كورونا متحور في البلاد

مواطن يقدم على حرق نفسه في الزرقاء

لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

لجنة الاوبئة : الخطة تسير كما هو مخطط لها

توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

السبت، 27-02-2021 11:57 م

هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

55


الوكيل الاخباري - قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، إن جرساً خاطئاً تسبب بهبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية في بيروت.
اضافة اعلان

وبينت الملكية في بيان، أن الرحلة رقم (RJ404) اضطرت للهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من المطار ذاته بعد جرس إنذار في منطقة الشحن، وتبيّن لاحقًا أنه جرس إنذار خاطئ.

وأضافت أن الطائرة ستتابع رحلتها الاعتيادية باتجاه عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بتفتيش الطائرة من قبل السلطات اللبنانية لضمان سلامة المسافرين، وإنزال جميع الحقائب والشحنات من منطقة الشحن، وسترسل يوم الأحد جميع المسافرين على متن طائرة أخرى.

وأكدت الملكية أنها تضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق جميع الاعتبارات المادية التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202121221713848376287

الجامعة الاردنية تمنع دخول من ليس لديهم محاضرات

220212517425941489095

لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

2202126194747516261438

لجنة الاوبئة : الخطة تسير كما هو مخطط لها

220211420559916131312

توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

WhatsApp-Image-2021-02-27-at-8.12.51-PM-2

الجيش : نشر قوات مسندة بسلاح الجو لمواجهة التحديات الأمنية

2202125194835244171524

عبيدات ينفي لموقع الوكيل اتخاذ اجراءات بشأن شهر رمضان

أخبار متعلقة
main_image5be5e5ec2f748

توجيهات من رئيس الوزراء للوقوف على حالة المياه في سد الوالة

120211172446937376093

العايد : حريصون على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين العسكريين

220212163344498403511

مدير الأمن العام يلتقي القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني

New_IradaMalakiyeh_608x355_0

إرادة ملكية سامية

2202012153815385273935

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

120212815516317568602

توجيهات من وزير التربية بشأن عودة المدارس