هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

الوكيل الاخباري -

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قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، إن جرساً خاطئاً تسبب بهبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية في بيروت.وبينت الملكية في بيان، أن الرحلة رقم (RJ404) اضطرت للهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من المطار ذاته بعد جرس إنذار في منطقة الشحن، وتبيّن لاحقًا أنه جرس إنذار خاطئ.وأضافت أن الطائرة ستتابع رحلتها الاعتيادية باتجاه عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بتفتيش الطائرة من قبل السلطات اللبنانية لضمان سلامة المسافرين، وإنزال جميع الحقائب والشحنات من منطقة الشحن، وسترسل يوم الأحد جميع المسافرين على متن طائرة أخرى.وأكدت الملكية أنها تضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق جميع الاعتبارات المادية التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.