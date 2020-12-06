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الأحد، 06-12-2020 02:46 م

هذا سبب استقرار الوضع الوبائي للفيروس بالأردن

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، الأحد، إن زيادة التزام المصابين بفيروس كورونا المستجد المعزولين منزليا بتعليمات العزل المنزلي، أسهمت في استقرار الوضع الوبائي للفيروس في الأردن.
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وأضاف لـ "المملكة"، أن "الزيادة المطردة في حالات الشفاء من الفيروس، يتبعها انخفاض أعداد الحالات النشطة، ساهم في استقرار الوضع الوبائي أيضا، بالتزامن مع تسجيل عدد أقل من حالات الإصابة اليومية".

وأشار شركس إلى أن "هناك زيادة ملحوظة في الالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي"، موضحا أن "نسب الالتزام تختلف من محافظة إلى أخرى".

 




 

 


 

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