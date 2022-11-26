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السبت، 26-11-2022 04:21 م

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - خلت شوارع العاصمة عمان من السيارات والمشاة في الوقت الذي سبق بداية لقاء بولندا والسعودية اليوم السبت .

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في الاردن اليوم السبت، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وكان الأخضر السعودي قد استهل مشواره في مونديال قطر 2022، بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل.

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