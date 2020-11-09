هذا ما سيطلبه منك رجل الأمن قبل الاقتراع - فيديو

الوكيل الإخباري - على ضوء استعدادات مديرية الأمن العام ، للانتخابات النيابية غدا الثلاثاء ، فقد قام "الأمن العام" بإصدار مقطع "فيديو" ، وصل "الوكيل الإخباري".

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وحمل المقطع عنوان "هذا ما سيطلبه منك رجل الأمن قبل الدخول لمركز الاقتراع" ، ويأتي ذلك ضمن الخطّة الأمنيّــة ، لإنجاح العملية الانتخابيّــة .

وأرفقت مديرية الأمن العام ، مقطع الفيديو بجملة تشجيعية للإقبال على صناديق الاقتراع واختيار الشخص المناسب ، و"هاشتاغ" :

تذكر... الانتخاب حق لك، والالتزام واجب على الجميع.

#الاردن_ينتخب

#الانتخاب حق لك

#الالتزام واجب على_الجميع



