الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:01 م

هذا ما فعله رجل أمن مع مسن في عمان - فيديو

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توضيحية


الوكيل الاخباري- رجال لا يأبهون  لظروف قاسية ، تجدّهم بإنسانيتهم يفزعون للمواطنين ، فلا تحول عوامل الطقس دون ذلك ، فشعارهم التفاني بالعمل ، وخدمة وطن ، ومساعدة مواطن، هم جنود الهاشميين ، رجال الأمن العام .

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وعلى ضوء ذلك فقد وصل اليوم الخميس موقع "الوكيل الاخباري" مقطع  فيديو لشرطي مرور من إدارة السير ، التابعة لمديرية الأمن العام، وهو يقوم  بمساعدة مسن في منطقة الدوار الثامن في العاصمة عمان .

 

هذا الرجل ، مثل على هؤلاء الذين يُجدر تقديم الشكر ، وباقة الاحترام لهم ، فلم يقتصر عمله على الطريق والمركبات ، بل امتد ذلك ليساعد شخصا ، بأمس الحاجّة للمساعدة- يظهر في مقطع الفيديو - .

 

المشهد ، ليس بالجديد ، إلا أنه من المهم أن نضع هذا الرجل "النشمي" ، في ثنايا صفحات "الوكيل الإخباري" ، من منطلق "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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