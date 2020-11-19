هذا ما فعله رجل أمن مع مسن في عمان - فيديو

الوكيل الاخباري- رجال لا يأبهون لظروف قاسية ، تجدّهم بإنسانيتهم يفزعون للمواطنين ، فلا تحول عوامل الطقس دون ذلك ، فشعارهم التفاني بالعمل ، وخدمة وطن ، ومساعدة مواطن، هم جنود الهاشميين ، رجال الأمن العام .

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وعلى ضوء ذلك فقد وصل اليوم الخميس موقع "الوكيل الاخباري" مقطع فيديو لشرطي مرور من إدارة السير ، التابعة لمديرية الأمن العام، وهو يقوم بمساعدة مسن في منطقة الدوار الثامن في العاصمة عمان .

هذا الرجل ، مثل على هؤلاء الذين يُجدر تقديم الشكر ، وباقة الاحترام لهم ، فلم يقتصر عمله على الطريق والمركبات ، بل امتد ذلك ليساعد شخصا ، بأمس الحاجّة للمساعدة- يظهر في مقطع الفيديو - .

المشهد ، ليس بالجديد ، إلا أنه من المهم أن نضع هذا الرجل "النشمي" ، في ثنايا صفحات "الوكيل الإخباري" ، من منطلق "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".



