الثلاثاء 23-02-2021
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الثلاثاء، 23-02-2021 10:39 م

هذا ما وعد به وزير الصحة حول القرارات القادمة بعد تزايد الإصابات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الثلاثاء، إنه سينقل وجهة نظر ومقترحات غرفة تجارة عمّان إلى مجلس الوزراء، بخصوص آليات التعامل مع مستجدات المرحلة المقبلة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والوضع الصحي، بحسب بيان صحفي لغرفة تجارة عمّان.
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وقال البيان، إن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان ورئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بحثا، خلال لقائهما مع وزير الصحة، مستجدات الوضع الوبائي وتأثيره على عمل القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان التي تشهد النسبة الأكبر من الإصابات بالفيروس.

وأضاف البيان، أن أبو حسان والحاج توفيق طرحا، وجهة نظرهم بخصوص أي قرارات قد تصدر لاحقا وتتعلق بالعودة إلى الإغلاقات والحظر وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وشدد النائب أبو حسان والحاج توفيق على ضرورة تجنيب القطاعات التجارية والخدمية أي قرارات تؤثر على أعمالها وبخاصة أن غالبيتها لم تتعافي بعد من تبعات الجائحة، إلى جانب تلك التي ما زالت مغلقة ولم يسمح لها بالعودة للعمل.

 




 

 


 

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